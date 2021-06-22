Ситуация на Донбассе. За сутки оккупанты 14 раз открывали огонь

/ Фото: Минобороны Украины
На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 21 июня, они 14 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
- Вблизи Красногоровки враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
- Неподалеку Гнутово противник осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
- В районе Луганского оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- У населенного пункта Пески российско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов.
- Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- Вблизи Майорска российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- У Золотого-4 противник обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.
- В районе населенных пунктов Железное и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
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С начала текущих суток, 22 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
- Вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
- Неподалеку Авдеевки враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- В районе населенного пункта Марьинка зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.
В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Также напомним, на Донбассе боевики ударили из гранатометов.
Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:
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