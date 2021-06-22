Ситуация на Донбассе. За сутки оккупанты 14 раз открывали огонь

Несмотря на обстрелы боевиков, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой

/ Фото: Минобороны Украины

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 21 июня, они 14 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи Красногоровки враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Гнутово противник осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

противник осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В районе Луганского оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У населенного пункта Пески российско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов.

российско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Водяного , что на Приазовье, противник 4 раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

, что на Приазовье, противник 4 раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Майорска российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Золотого-4 противник обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

противник обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. В районе населенных пунктов Железное и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

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С начала текущих суток, 22 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Марьинка зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также напомним, на Донбассе боевики ударили из гранатометов.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе: