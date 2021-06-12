Сутки на Донбассе. Оккупанты девять раз открывали огонь

Несмотря на обстрелы боевиков, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой

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На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 11 июня, они девять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи Водяного , что в районе Донецка, и возле Новгородского враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра.

, что в районе Донецка, и возле враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра. Неподалеку Водяного , что на Приазовье, противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

, что на Приазовье, противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью .

. В направлении Опытного враг осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

враг осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов. У населенного пункта Пивденное российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Старогнатовки враг обстреливал украинских военных из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

С начала текущих суток, 12 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

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Напомним, на Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе: