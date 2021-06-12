Сутки на Донбассе. Оккупанты девять раз открывали огонь

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На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 11 июня, они девять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
- Вблизи Водяного, что в районе Донецка, и возле Новгородского враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра.
- Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.
- В направлении Опытного враг осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
- У населенного пункта Пивденное российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Неподалеку Старогнатовки враг обстреливал украинских военных из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.
С начала текущих суток, 12 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Напомним, на Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ.
Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:
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