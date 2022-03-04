Ситуация на Запорожской АЭС: пожарным разрешили тушить огонь, эвакуация населения не планируется (обновлено)

Пожарные пытаются потушить пламя/Фото: коллаж: "Сегодня"

Работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям впустили на территорию Запорожской АЭС, которую обстреляли оккупанты. После инцидента там начался пожар.

Об этом сообщает Верховная рада Украины.

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Пожарных впустили на территорию Запорожской АЭС для тушения огня. От ГСЧС привлечены 44 человека и 11 единиц техники. После проведения разведки в пятиэтажном учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС установлено, происходит горение помещений на третьем, четвертом и пятом этажах. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации пока нет. Это подтверждают и специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также в службе заявили, что этот энергоблок взорвать практически невозможно.

Эвакуации жителей Энергодара из-за ситуации на Запорожской АЭС прямо сейчас не будет. Но план эвакуации уже готовится, несмотря на то, что разрушена инфраструктура и местами присутствуют российские войска, сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух.

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Пожар локализовали

По информации ГСЧС, в 05:55 пожар в учебно-тренировочном корпусе (размером 60х40 м) Запорожской АЭС в г. Энергодар локализован на площади 2 тыс. м. кв.

Ситуация на Запорожской АЭС

Ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую атомную электростанцию в Европе – Запорожскую. Там начался пожар.

крупнейшую атомную электростанцию в Европе – Запорожскую. Там начался пожар. Оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок АЭС . Украинские спасатели не могли начать ликвидацию огня из-за обстрелов.

. Украинские спасатели не могли начать ликвидацию огня из-за обстрелов. Кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС . Они будут пытаться заминировать атомную электростанцию и шантажировать всю Европу.

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