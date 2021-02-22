Ситуация с COVID-19 на Прикарпатье остается напряженной – Шмыгаль

В больницах не остается мест для больных

В Ивано-Франковской области ситуация с коронавирусом остается напряженной.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, только за последние сутки было 515 новых заболевших, а в большинстве больниц и вовсе нет свободных мест.

"Было проведено региональную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС с участием главного государственного санитарного врача. Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о принятии еще ряда мероприятий, которые соответствуют красному уровню карантина", – сказал Шмыгаль.

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Рост заболевших фиксируется в Винницкой области и на Закарпатье.

К слову, вакцина от коронавируса будет в Украине в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский ускорил процесс поставок.

19 февраля министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию для проведения переговоров с производителем вакцин от коронавируса о дополнительных дозах.