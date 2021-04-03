Скандал в морге на Харьковщине: покойников перепутали – подробности

В Харьковской области в морге перепутали тела. Близкие умершего мужчины в COVID-отделении Богодуховской центральной районной больнице требуют разобраться.

Как сообщает Суспільне, ошибку обнаружили в день погребения. По мужчине, которого выдали в пакете и хоронили в закрытом гробу, отслужили панихиду. А когда привезли на кладбище, родственникам позвонил знакомый. Церемонию остановили: оказалось, что в гробу – неизвестная женщина.

"Мать все время сидела у отца. В понедельник звонит, что отцу очень плохо, дыхание останавливалось. Я прибежала в больницу в восемь часов. И тут я вижу, что везут каталку, и моего отца перевозят в реанимацию", – рассказывает дочь умершего Татьяна Стус, у которой оба родителя оказались в больнице с подозрением на коронавирус.

У жены умершего коронавирус подтвердился. Результаты ПЦР-тестирования отца получили уже после смерти – результат отрицательный.

"Умер от сердечной недостаточности – это в заключении о смерти", – говорит Татьяна.

Тело отца забирали упакованным – это требование к тем, кто умирает в COVID-отделении. Хоронили его 30 марта в закрытом гробу. Когда привезли на кладбище, семье позвонил знакомый и сообщил, что в гробу находится какая-то неопознанная женщина, которую перепутали при выдаче тел.

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После звонка из больницы гроб с кладбища повезли обратно в медучреждение – поменять тела, а затем вернулись на кладбище.

Заместитель руководителя Богодуховской больницы Яна Грищенко называет ситуацию случайной ошибкой.

"Никакой подмены не было – бирки были подписаны. И самое главное, что я хочу сказать, что родственник там присутствовал при том, когда забирали это тело. Мы абсолютно ответственно понимаем их горе, что произошло, но это человеческий фактор. Мы не роботы – мы просто люди", – сказала Грищенко.

В горсовете создали комиссию, которая проверит действия сотрудников больницы.

"Мы понимаем, что это был человеческий фактор. Эта ситуация будет рассмотрена, будут предоставлены выводы", – сказала заместитель городского головы Оксана Сизоненко.

Второй раз заупокойную литургию не проводили. Священник объяснил близким умершего, они и так молились за отца. Дочь умершего говорит, что пережила стресс, и просит не оставлять эту ситуацию без реакции. Семья Стуса обратилась в полицию: просит проверить, не было ли в действиях медработников небрежности, и уволить виновных.

Ранее мы сообщали, что в Кропивницком работники морга перепутали тела двух покойных бабушек.

Также напомним, подобный случай произошел и в Мариуполе. Одна семья похоронила чужого человека, а вторая – больше суток искала своего отца.