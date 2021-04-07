Скандал в Крыму: учительница в школе назвала крымских татар "предателями"

В школе села Дачное Судакского района оккупированного Россией Крыма вспыхнул скандал. Учительница по литературе Елена Руденко заявила, что крымских татар в 1944 году депортировали, потому что они предатели.

Как рассказала мама 4-классницы Самиры Алиевой на своей странице в Facebook, в школе детям дали задание подготовить рассказ о своих дедушках и бабушках, которые прошли Вторую мировую войну.

"Моя дочь рассказала историю нашего дедушки, которую приготовила в качестве домашнего задания. Она объясняла одноклассникам и учителю, что ее прадедушка воевал на фронте, получил очень серьезное ранение и вернулся домой. После возвращения так произошло, что весь народ был депортирован и также были высланы из Крыма наши дедушка и бабушка. Дедушка в депортации прожил недолго – всего лишь год и умер. А бабушка осталась с пятью детьми на руках", – пишет Алиева.

По ее словам, как только Самира закончила свой рассказ, учительница обратилась ко всему классу, где 9 крымскотатарских детей и 7 учеников славянской национальности.

"Я вам сейчас расскажу, почему крымских татар выслали. Их выслали потому, что они были предателями, а их предательство заключалось в том, что они помогали немцам, оккупантам захватить Крым", – передала мать ребенка слова учительницы.

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Алиева добавила, что ее дочь буквально сразу почувствовала осуждающие взгляды своих одноклассников – не крымских татар.

"То же самое я узнала от одного из родителей нашего класса, который позвонил моему мужу. Их дочь пришла заплаканная. Наши дети получили травму психологическую и моральную. Все родители в нашем классе возмущены", – отметила она.

Теперь родители требуют привлечь учителя к ответственности, а такое называемое "министерство образования" Крыма дать действиям педагога соответствующую оценку.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму ФСБ ночью начала обыски в домах крымских татар.

Также напомним, стало известно, сколько людей сбежали от оккупантов в Крыму.