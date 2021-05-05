Скандал в одесской "Реберне". В ресторане после хейта поменяли рисунки (видео)

В соцсетях раскритиковали картины с проткнутым языком и "отправкой" Екатерины II в Ростов-на-Дону – как отреагировал владелец ресторана

Владелец одесского ресторана "Львівська реберня" Андрей Худо заявил, что в заведении изменили часть экспозиции из-за возмущения местных жителей дизайном, который они считают оскорбляющим историю города и русский язык.

Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы искренне любим Одессу, как и все другие города Украины. Мы не открываем наши форматы угодно, а только в тех местах, которые нам импонируют. (…) Мы изменили часть экспозиции, поскольку некоторые работы вызвали возмущение одесситов. Но на этом месте появятся другие произведения, потому что наши просторы призваны объединять и создавать положительные эмоции", — написал Худо.

Видео: Telegram-канал/Новости Одесса

Он также добавил, что каждая "Реберня" — это современный ресторан, который является и галереей.

"И здесь украинские художники могут выставлять свои работы, в том числе на острые темы. Актуальное искусство никогда не бывает удобным и не требует к себе однозначного положительного отношения", — написал владелец заведения.

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Напомним, на стенах изобразили проткнутый гвоздем украинский язык и императрицу Екатерину, собирающую чемоданы в Ростов. Также был показан и герцог де Ришелье, который с 1805 по 1814 год был генерал-губернатором Одессы. Его рестораторы назвали "понаехавшим". Однако шуток владельцев заведения не оценили в Сети.

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