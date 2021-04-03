Скандал в Сумах: как компания получила в аренду землю без аукциона (видео)

В Сумах компания, принадлежащая семье председателя областного совета, получила в аренду землю без аукциона.

"Сегодня" выяснили, что еще до своей политической карьеры на том участке чиновник построил уборную и поставил железный передвижной вагончик. Зарегистрировал это имущество, как недвижимость и тем самым обошел все конкурсы и аукционы.

Алексей Дзюба, когда его семья заселялась в новый дом, видел проект – домов должно здесь быть всего три. Вместо этого выросли еще три высотки, и людям стало тесно.

В очередь становятся, чтобы покататься на качелях. Сбивают друг друга на самокатах. То есть не хватает детских площадок – живет одна молодежь.

И придется уплотниться. По соседству возведут еще две многоэтажки, и самое интересное, что компания-застройщик получила разрешение благодаря деревянной уборной. Именно это нехитрое сооружение стало основанием для горсовета выдать участок под застройку. Высотки будет возводить компания, принадлежащая семье председателя областного совета.

Как недвижимость значится и этот передвижной железный вагончик – документы съемочной группе "Сегодня" показал городской депутат, не голосовавший за выделение участка под застройку.

"В этом и заключается схема изъятия земельного участка в территориальной общины, когда ты в центре свободного земельного участка ставишь якобы недвижимое имущество – и у тебя появляется право получить ее в аренду без проведения аукциона", – говорит депутат Сумского горсовета Владимир Чепик.

С конца прошлого года Виктор Федорченко – председатель Сумского облсовета, а строительная компания принадлежит теперь сыну Дмитрию.

Жители же микрорайона, где вместо трех домов скоро будет восемь, – планируют штурмовать ближайшую сессию горсовета. И надеются, что управление архитектуры, учитывая и без того плотную застройку, не позволит возводить новые высотки.

Видео: Сегодня

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