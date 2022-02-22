"Скажите Путину, чтобы он забрал свои танки". 10-летняя дочь погибшего Героя обратилась к Елизавете II

Отец девочки погиб в 2014 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Дочь погибшего Героя написала обращение к Елизавете II. Весной 2015 года фото трехлетней девочки из Кропивницкого Саши Матвиенко, сжимающей в руке орден "За мужество", облетело почти весь мир. Награду она получила вместо своего отца, пограничника Андрея Матвиенко, который под Саур-Могилой, спасая из-под обстрела раненых товарищей, получил смертельное ранение.

Об этом сообщил Кропивницкий городской совет в Facebook.

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Несмотря на шквальный огонь русских наемников, он вывозил побратимов под Амвросиевку. Во время одного из рейсов автомобиль подорвался на фугасе, младшего сержанта Матвиенко успели доставить в госпиталь, но шансов на спасение не было. Сердце украинского воина перестало биться 7 августа 2014 года.

Текст обращения

Чем может помочь в такой ситуации маленькая девочка? Саша Матвиенко знает ответ на этот вопрос. Она написала письмо королеве Великобритании:

"Ваше Величество! Я, Саша Матвиенко, из украинского Кропивницкого. Мне 10 лет, 7 из которых я живу без папы. Он был военным, его убили на войне на Донбассе. Мне очень грустно, что мы теперь только вдвоем с мамой. Сейчас Россия снова пугает мою страну большой войной, а война — это когда погибают отцы и многие мирные люди. Я вас очень прошу, скажите Путину, чтобы он забрал свои танки и своих солдат от нашей земли. Я видела на фото, что у вас маленькие правнуки. Они счастливы, потому что имеют папу и маму. Я желаю вам мира и быть здоровой. Очень верю, что Вы почтенная дама — Королева Великобритании, прочтете мое письмо и попросите русского Путина не убивать украинских людей", – с такими словами дочь погибшего Героя обратилась к Елизавете II.

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Девочке помогала писать письмо мама. Фото: Кропивницкий горсовет / Фото: Facebook

Письма они писали вместе с мамой Ириной, с переводом помогла Сашина репетитор по английскому языку.

"Мы с дочкой подумали, а чем мы можем помочь? Наш папа сделал все, что от него зависело, его с нами нет, но это не значит, что мы должны сидеть сложа руки в такое тяжелое для Украины время. Возможно, эта почтенная дама, прочитав наше послание, проникнется нашей болью и судьбой Украины и сделает хотя бы попытку повлиять на нашего северного соседа и сдержать его агрессию", – отметила Ирина Матвиенко.

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Ситуация на востоке

21 февраля президент РФ обратился к россиянам и заявил, что признает независимыми "ЛДНР". Путин назвал это решение "давно назревшим". После подписания соответствующего указа глава РФ начал вводить русские войска в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, заявив, что Украина однозначно квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей.

"Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим", – сказал Зеленский.