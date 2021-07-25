Сколько стоит обед у моря и безопасно ли его есть. Чем торгуют на украинских курортах (видео)

Что продают на пляжах в Одессе и Скадовске. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Сегодня

На украинских курортах торгуют едой на любой вкус. Сколько стоит обед у моря и безопасно ли там есть – решили выяснить корреспонденты "Сегодня", которые устроили рейд самыми популярными пляжами – в Одесской и Херсонской областях.

К длинной палке привязали сушеную рыбу, которая билась о пирс, а потом – терлась об одежду и подмышки продавца. Цена кусается – лещ – 250 гривен. Кукурузу продают, не вставая с подстилки, качан стоит 50 гривен. Жалуются – торговля не идет.

Мороженое на одесском пляже еще надо поискать, за рожок – 25 гривен, но есть с десяток разновидностей шашлыка. Мясо хранят в холодильнике у столиков, жарят на мангале – тоже на глазах у клиентов.

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На пляже Скадовска продавцы как видят камеру – сразу наутек. Знают, такая выносная торговля – нелегальная. Это – преимущественно зарабатывают местные. Домашнее с пылу жару продают на пляжах. Такие же на набережной – действительно, на треть дороже. Но там хотя бы видно, как их готовят.

Вдоль берега на лотках – продукция на любой вкус. Пирожки весь день лежат на 30-градусной жаре, а мухи – бонусом. Сухая и вяленая рыба тоже жарится на солнце.

Многие отдыхающие обедают на открытых террасах. На мыле для клиентов здесь экономят, как и на антисептике.

Рядом в похожих условиях готовят и выпечку. Однако покупателей не пугают ни отсутствие воды, ни грязные жаровни. Поэтому стоит быть бдительными, чтобы часть отпуска не провести на больничной койке.

Ранее в Одессе Госпродпотребслужба временно запретила купаться в море из-за мощных ливней, которые прошли 22 июля.