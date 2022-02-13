Скончалась до приезда медиков: под Одессой грузовик сбил пожилую женщину

Водителю грозит наказание в виде от 3 до 8 лет тюрьмы/Фото: полиция Одесской области, коллаж: "Сегодня"
В Сухом Лимане под Одессой грузовик насмерть сбила 74-летнюю женщину. Она погибла от полученных травм.
Об этом сообщает полиция Одесской области
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Инцидент произошел около 14 часов на улице Таировской. Грузовик Mercedes-Benz Actros наехал на местную 74-летнюю женщину, когда она пересекала дорогу. От полученных травм потерпевшая погибла.
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Полицейские проверили у водителя содержание алкоголя в крови. Мужчина был трезв. В настоящее время его подозревают в нарушении ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Если вину водителя докажут, ему будет грозить от трех до восьми лет за решеткой.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.