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Скорые, полиция и раненый: в Днепре развернулось побоище

2 июля, 23:22

Сергей Пономаренко

Массовая драка произошла, по сообщениям, из-за демонтажа рекламных щитов

Драка в Днепре

В Днепре произошла массовая драка на проспекте Пушкина – участниками стали "Муниципальная охрана" города и группа неизвестных.

Как сообщает telegram-канал "Днепр оперативный" причиной жестоких разборок стал демонтаж незаконно установленных рекламных щитов, которые ночью начали убирать коммунальщики.

ОСТОРОЖНО, НА ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА

На видео с места происшествий видно, что один из муниципалов получил ранение в голову. По сообщениям, его увезли в больницу на полицейском авто.

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ОСТОРОЖНО, НА ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА

На месте присутствуют полиция и скорые. Детали драки и состояние пострадавшего выясняются.

Напомним, в Киеве задержали двух местных жителей за сопротивление патрульным полицейским – те подрались с копами. Следователи объявили им о подозрении и теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

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