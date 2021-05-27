Скрутился от боли: в Одесской области школьник жестоко избил семиклассника (видео)

Ученик девятого класса устроил разборки с младшим школьником – во время ссоры он избил его

В Великодолинском Одесской области между учениками произошел конфликт, в ходе которого старший юноша избил младшего. Очевидцы спокойно наблюдали за происходящим и снимали все на телефон.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Одесса INFO.

В паблике написали, что ученик девятого класса избил мальчика из седьмого класса возле школы. На записи видно, что сначала они выясняли отношения, а потом старший начал бить ученика ногами и руками по голове и животе.

Осторожно! Видео 18+!

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Видео: Одесса INFO

От боли мальчик присел и скрутился. Когда юноша отошел от него, сзади послышался голос взрослого мужчины, тогда, вероятно, избиение и закончилось.

Напомним, ранее в Кривом Роге школьницы избили девочку. Ее поставили на колени, оскорбляли и били по голове.

Кроме того, недавно в Крыму школьники избили крымскотатарскую девочку.