Слышны отголоски взрывов, местные напуганы. Какова ситуация на Донбассе – эксклюзив

Дончане паникуют из-за начала массовых обстрелов / Фото: Коллаж: Сегодня

Из "ДНР" 18 февраля начали эвакуировать горожан из-за обострения конфликта на оккупированных территориях, а также угрозы вторжения РФ. Корреспонденту "Сегодня" местные жители рассказали, что сейчас в городе слышны только единичные звуки взрывов.

"С утра у нас, на окраине Донецка единичные звуки взрывов, но в соцсетях истерия. Эвакуация идет, но массовой назвать ее сложно. Дважды беженцами быть душевно больно, больно оставлять свое жилье. Очень надеемся, что "пронесет". Кстати, одна знакомая хотела приехать из Ростова к семье, сюда, позвонила и сказала, что ее не впустили в "республику". Вторая знакомая живет в Харцызске, плача, говорит, что слышны отголоски взрывов, земля гудит", – рассказал нам утром 19 февраля один из дончан, попросивший не указывать его имени в прессе.

Угроза вторжения со стороны РФ

На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля, однако этого не случилось.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что атака на Украину может начаться в любой момент. А представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что РФ не выполнила полностью ни одно обязательство по комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

Напомним, на фоне сохраняющейся угрозы от России Берлин принял решение перебросить своих военных и технику к ближайшим соседям агрессора. Первая группа из 130 солдат и 60 транспортных средств прибыла в Литву в четверг, 17 февраля.

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