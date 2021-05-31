Смерть 15-летнего внука Филимонова. Как пытались спасти мальчика – видео

Коллаж "Сегодня"
По факту смерти 15-летнего внука одесского юмориста Олега Филимонова Эвана Григора полиция начала расследование.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Копы рассказали, что медики пытались реанимировать подростка, но безрезультатно. Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "естественная смерть".
Тело мальчика направили на экспертизу, чтобы выяснить причину смерти.
Также в Сети опубликовали видео, как врачи пытались спасти Эвана Григора. На ролике видно, что парень лежит на баскетбольной площадке и медик скорой помощи делает ему массаж сердца. Вокруг собрались подростки и наблюдали за происходящим.
Напомним, дедушка умершего Олег Филимонов рассказал, что все произошло очень трагично и неожиданно. Семья подростка предполагает, что оторвался тромб.
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