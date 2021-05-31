Смерть 15-летнего внука Филимонова. Как пытались спасти мальчика – видео

Подростку стало плохо во время игры в баскетбол и он потерял сознание – видео с места инцидента

Коллаж "Сегодня"

По факту смерти 15-летнего внука одесского юмориста Олега Филимонова Эвана Григора полиция начала расследование.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Копы рассказали, что медики пытались реанимировать подростка, но безрезультатно. Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "естественная смерть".

Тело мальчика направили на экспертизу, чтобы выяснить причину смерти.

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Также в Сети опубликовали видео, как врачи пытались спасти Эвана Григора. На ролике видно, что парень лежит на баскетбольной площадке и медик скорой помощи делает ему массаж сердца. Вокруг собрались подростки и наблюдали за происходящим.

Напомним, дедушка умершего Олег Филимонов рассказал, что все произошло очень трагично и неожиданно. Семья подростка предполагает, что оторвался тромб.