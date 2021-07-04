Смерть после прививки Pfizer в Виннице. Названа причина

По данным электронной карточки умершего пациента, у него не было хронических заболеваний, по крайней мере они не зарегистрированы

Вакцина от коронавируса Pfizer BioNTech. / Фото: Reuters

Причиной смерти 47-летнего мужчины, после прививки вакциной Pfizer в Винницкой области, предварительно называют острую сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА в Facebook.

В то же время, как отмечается, в электронной амбулаторной карте пациента хронические заболевания не зарегистрированы.

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Сейчас идет расследование, эксперты ждут результатов морфо-гистологических исследований.

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В ОГА отметили, что случай смерти зарегистрировано как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.

Также напомним, Украина получит еще 9 млн доз вакцин от COVID-19.

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