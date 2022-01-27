Смертельная стрельба в Днепре: были ли психические отклонения у военного

Солдат служил в НГУ - сейчас его ищут / Фото: Коллаж: Сегодня
В Днепре 27 января солдат срочной службы из автомата расстрелял сослуживцев. Как сообщили "Сегодня", он родом из Одесской области, психических отклонений у него не было.
"Он служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша. Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей", – рассказал "Сегодня" спикер Нацгвардии Руслан Музычук.
По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
"Характеризовался положительно. Назначение в караул – целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом", – сказал нам спикер НГУ Руслан Музычук.
Что известно
- Солдат караульной службы взял в оружейной комнате автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу.
- В это время в помещении было около 22-х солдат.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую.
- Злоумышленник скрылся, его до сих пор не нашли.
- На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранены.
- Был введен план "Сирена".
- МВД показало фото военнослужащего, устроившего бойню в Днепре.
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