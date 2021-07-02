Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени. Под колеса авто попали две женщины с ребенком

Ужасная авария произошла на пешеходном переходе в Белгород-Днестровском районе возле поворота на село Старокозачье

33-летний водитель автомобиля Nissan сбил троих пешеходов. Фото: ГУНП

В Одесской области 33-летний водитель автомобиля Nissan сбил двух женщин и маленького мальчика. Выжила только одна из женщин, ее доставили в больницу.

Как говорится в сюжете "Сегодня", на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности потерпевших. Был ли водитель пьяным, в полиции не сообщают.

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Сейчас решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне пьяный патрульный сбил подростка на переходе и скрылся. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Копы пытаются установить местонахождение подозреваемого.

Также напомним, в Полтавской области авто сбило ребенка.