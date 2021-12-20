Смертельное ДТП в Черниговской области: депутату избрали меру пресечения

Авария случилась 19 декабря / Коллаж "Сегодня"

Депутату городского совета Виктору Мищуку, который сбил велосипедиста в Бахмаче Черниговской области, избрали меру пресечения.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Детали

Районный суд Бахмача отправил депутата под стражу на 60 суток без права внесения залога. Таким образом суд удовлетворяет ходатайство прокуратуры.

На суде подозреваемый подтвердил, что сбил человека. В то же время, он уверял, что управлял автомобилем трезвым, а после столкновения с велосипедистом ничего не помнит.

Что произошло?

В Бахмаче Черниговской области депутат городского совета сбил велосипедиста и пытался скрыться с места происшествия.

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"18 декабря на улице Батуринской в Бахмаче произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом. После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет", – говорится в сообщении полиции.

Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу.

Полиция открыла производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

Что известно о депутате?

В СМИ назвали имя водителя, сбившего велосипедиста. Им оказался 54-летний Виктор Мищук, депутат городского совета Бахмача от фракции "Рідний дім". Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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