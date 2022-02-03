Смертельное ДТП с автобусом под Львовом: водитель мог быть под наркотиками (видео)

Под Львовом произошло смертельное ДТП

Во Львовской области в селе Рясное-Русское столкнулись легковушка и пригородный автобус. Один из водителей погиб на месте. Шестерых пассажиров маршрутки госпитализировали.

Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

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Как произошла авария?

ДТП произошло около 08:00 3 февраля. Пригородный автобус Львов – Зелив вез людей из села, до въезда в город оставалось всего километр. Навстречу автобусу выехал легковой автомобиль и протаранил его.

З9 летний водитель легковушки погиб на месте. От удара перед автомобиля смяло наголову. Тело вытаскивали спасатели.

Что с пассажирами?

На момент аварии в салоне маршрутки было 11 пассажиров – 5-х с травмами разной степени тяжести забрала скорая.

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"Это все женщины от 19 до 65 лет. Одна пациентка госпитализирована в ЛОР-отделение с диагнозом открытый перелом костей носа, одна пациентка на дообследовании, ей проводится КТ – у нее подозрение на открытый перелом костей черепа. Остальным пациентам оказали амбулаторную помощь и отпустили домой с легкими травмами головы – это ушибы мягких тканей лица", – рассказал нейрохирург Первого территориального медицинского объединения Львова Юрий Флис.

По информации из собственных источников – водитель легковушки мог быть под действием наркотиков, а в момент аварии он либо уснул, либо уже был мертв. Сейчас это выясняет следствие.

Причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

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