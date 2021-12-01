Смертельное ДТП с детьми под Днепром: родители просили не сажать виновницу в тюрьму

Смертельное ДТП в Днепропетровской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепропетровской области женщина на пешеходном переходе сбила двух детей. Девочке удалось выжить, а мальчик скончался в больнице через некоторое время. В результате виновницу смертельной аварии суд приговорил к условному сроку.

Об этом сообщает Обозреватель.

Реклама

Что известно о ДТП?

Трагедия произошла 22 апреля возле сел Братское и Новоалександровка в Днепропетровском районе. На двух школьников налетел черный автомобиль Peugeot 308, за рулем которого находилась 27-летняя девушка.

От сильного удара мальчика отбросило на дорогу, а девочку сначала подкинуло на капот, а затем она упала на асфальт. После этого машина проехала еще примерно 100 метров и только тогда остановилась.

Водитель Peugeot не вышла из машины, а закрылась в салоне, перелезла на заднее сидение и начала кому-то звонить. Позже на место аварии приехал ее муж.

Реклама

Родители детей просили не сажать в тюрьму виновницу ДТП

Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы: переломы костей черепа, таза, правого бедра, кровоизлияние в мягкие ткани тела и под оболочку головного мозга, в результате которых образовалась полиорганная недостаточность. Ребенок скончался в Днепропетровской областной детской больнице.

Девочка после ДТП оказалась в коме. Она также получила черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытую травму грудной клетки, ушиб левого легкого, многочисленные ссадины и ушибы тела. На суде отец девочки говорил, что у нее до сих пор частично не восстановилась память.

Реклама

Однако родители детей после жуткого ДТП заявили, что у них нет материальных претензий к девушке-водителю. Они просили суд назначить ей наказание без лишения свободы с испытательным сроком.

Как стало известно, муж виновницы ДТП предлагал перевезти мальчика в другую больницу. Но врачи, учитывая состояние ребенка, не позволили этого сделать. А деньги, потраченные на лечение мальчика, девушка компенсировала. Также она оплатила лечение девочки.

Какой приговор вынес суд?

Суд приговорил девушку-водителя к четырем годам лишения свободы с отсрочкой на два года. Однако Днепропетровская областная прокуратура оспорила это решение в Днепровском апелляционном суде.

Ранее мы писали: