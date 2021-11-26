Смертельное ДТП с фурой под Харьковом: водителю сообщили о подозрении (фото, видео)

В Харьковской области 49-летнему мужчине, который был виновником смертельного ДТП, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры области.

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Что произошло

25 ноября около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и ул. Салтовское шоссе произошло столкновение автомобиля "Шевроле Нубира" с грузовиком "МАН" с полуприцепом, который двигался по кольцевой дороге со стороны с. Затишье в направлении автодороги "Харьков-Липцы" и пересекал перекресток на красный сигнал светофора.



"После столкновения указанных автомобилей, грузовик с полуприцепом перекинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в то время находился автомобиль такси марки "Рено Логан", – пишут в сообщении.





В результате аварии 49-летний водитель автомобиля "Рено Логан" и его пассажиры – 49-летняя женщина и 3-летний ребенок – от полученных травм погибли на месте.

В аварии погибло три человека / Фото: пресс-служба прокуратуры

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"Кроме того, состоялся контакт грузовика с полуприцепом и автомобиля Сузуки СХ4, который в то время также находился на встречной полосе движения. Механические повреждения также получило транспортное средство "МАН", которое в это время стояло на запрещающий сигнал светофора", – добавили в прокуратуре.

Водителю грузовика сообщили о подозрении / Фото: пресс-служба прокуратуры

Что грозит водителю

Водитель грузовика задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.



"Согласно медицинскому заключению мужчина находился в состоянии наркотического опьянения опиатами и каннабиноидами. 26 ноября 2021 года задержанному доложено о подозрении", - говорится в сообщении.

Виновнику грозит до 12 лет тюрьмы / Фото: пресс-служба прокуратуры

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Коротко о ДТП

В Харькове вечером 25 ноября на окружной дороге столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика . На одну из машин перевернулся грузовик с щебнем – авто полностью засыпало.

. На одну из машин перевернулся грузовик с щебнем – авто полностью засыпало. В результате ДТП погибли три человека – 49-летний водитель такси, 49-летняя женщина и трехлетняя девочка. По информации медиков, смерть наступила в результате удушения. То есть люди задохнулись под щебнем. Еще двух пострадавших госпитализировали медики.

– 49-летний водитель такси, 49-летняя женщина и трехлетняя девочка. По информации медиков, смерть наступила в результате удушения. То есть люди задохнулись под щебнем. Еще двух пострадавших госпитализировали медики. Также Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с моментом ДТП.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.