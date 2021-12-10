Смертельное ДТП с маршруткой под Тернополем: появились новые подробности трагедии

Водитель Павел Ящук скончался в больнице от полученных травм. Коллаж "Сегодня"

На Тернопольщине Mersedes Benz Sprinter столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat. Трагедия унесла жизни водителя маршрутки и пассажирки, еще несколько человек получили травмы.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

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Подробности ДТП

ДТП произошло около 17:00 в среду, 8 декабря, недалеко от села Лозовая под Тернополем. Микроавтобус Mersedes Benz Sprinter вез пассажиров в Кременец и успел лишь выехать за пределы областного центра, как столкнулся с Volkswagen Passat.

Шофер микроавтобуса и пассажирка, которая сидела на переднем сидении, скончались в больнице, врачам не удалось их спасти. В полиции Тернопольской области пока что не установили, какое именно транспортное средство выехало на встречную полосу.

"В маршрутке двое погибли, остальные пассажиры сильно пострадали. Их придавило креслами, одному мужчине даже оторвало ногу. Также сильные травмы у пассажиров легкового автомобиля, а водитель находится в шоковом состоянии", – сообщил OBOZREVATEL спикер областной полиции Сергей Крета.

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По его словам, пока что все дают противоречивые показания. Одни говорят, что автобус выехал на встречную полосу, другие утверждают, что все было наоборот и правила нарушило легковое авто.

"Удар был сильный, автобус развернуло, а легковушку выбросило с дороги. Поэтому сейчас назначена экспертиза. Также мы ищем записи с видеорегистраторов проезжавших мимо автомобилей", – добавил Крета.

Что известно о ДТП

Водитель Павел Ящук скончался в больнице от полученных травм. Мужчина проживал в Кременце, ему было 58 лет. Многие пассажиры, которые ездили этим маршрутом, вспоминают Павла как осторожного и очень вежливого водителя.

Ольга Бочковская тоже скончалась уже в медицинском учреждении, ей было 52 года. Женщина сидела на переднем сидении маршрутки, поэтому сильный удар при столкновении пришелся и по ней. По словам знакомых Ольги, в тот день она возвращалась из больницы – навещала своего сына. Также у женщины осталась взрослая дочь, которая работает бухгалтером. После трагедии она написала в соцсети: "Мама, как же без тебя…"

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть нескольких человек), за что грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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