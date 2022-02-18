Смертельное ДТП: следователи вручили подозрения родителям Николая Харьковского

Родителям Харьковского грозит наказание / Фото: Коллаж: Сегодня
Родителям 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, которого будут судить за совершение смертельного ДТП на проспекте Гагарина в Харькове, сообщили о подозрении по факту злостного невыполнения установленных законом обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины).
Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры области.
"Следствие установило, что с ноября 2019 по октябрь 2021 года подросток совершил ряд административных и уголовных правонарушений", – говорится в сообщении.
Cанкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.
Что было?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
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