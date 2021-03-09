Смертельное ДТП в Харьковской области: двое людей погибли (фото)

В Харьковской области произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса.
Об этом сообщает ГУ Нацполиция области в Telegram.
Так, авария случилась в Изюмском районе – здесь перевернулся автомобиль.
"17-летний пассажир погиб на месте, 23-летняя пассажирка от полученных скончалась в больнице. Еще семь граждан с телесными повреждениями находятся в больнице", – говорится в сообщении.
Информацию об аварии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований, в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, в Ровенской области на трассе Киев – Чоп в ДТП погибли двое братьев из Львова. Еще две женщины пострадали.
Ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет.
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