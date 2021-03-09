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Смертельное ДТП в Харьковской области: двое людей погибли (фото)

9 марта, 12:22

Ольга Кравченко

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии

В Харьковской области произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса.

Об этом сообщает ГУ Нацполиция области в Telegram.

Так, авария случилась в Изюмском районе – здесь перевернулся автомобиль.

"17-летний пассажир погиб на месте, 23-летняя пассажирка от полученных скончалась в больнице. Еще семь граждан с телесными повреждениями находятся в больнице", – говорится в сообщении.

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Информацию об аварии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований, в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Ровенской области на трассе Киев – Чоп в ДТП погибли двое братьев из Львова. Еще две женщины пострадали.

Ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет.

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Источник: Сегодня

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