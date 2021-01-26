Смертельное ДТП в Одессе: тело водителя "вырезали" из авто (фото)

В Одессе на улице Богдана Хмельницкого произошло ДТП. В результате погиб водитель.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла около половины шестого утра 26 января. На место происшествия выезжали спасатели.

По прибытию к месту сотрудники ГСЧС с использованием специального оборудования изъяли из поврежденного автомобиля водителя без признаков жизни. Причина происшествия устанавливается.

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Ранее мы сообщали, что в Одесской области столкнулись две легковушки. В результате аварии 64-летний водитель "ВАЗа" получил травмы, несовместимые с жизнью, а 57-летняя пассажирка Hyundai с травмами верхних и нижних конечностей была доставлена ​​в Лиманскую районную больницу.

Также напомним, в ДТП с микроавтобусом на Львовщине погибли два человека, есть пострадавшие. Авария произошла на трассе у населенного пункта Дубина около 17:00, из-за этого движение там было частично затруднено, полиция обеспечивала реверсное движение.

Кроме того, в Житомирской области перевернулось авто с пассажирами, 5-летний мальчик попал в больницу.