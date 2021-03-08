"Смертельный челлендж" продолжается? В Сумах девочка приняла 30 таблеток

В Сумах с острым медикаментозным отравлением госпитализировали несовершеннолетнюю, которая приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

"В полицию поступило сообщение от медицинских работников о том, что в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы госпитализирована 16-летняя жительница города Сумы", – говорится в сообщении.

Мать девочки рассказала, что около 15:00 в воскресенье, 7 марта, дочь приняла около 30 таблеток противовоспалительного лекарства.

Сейчас пострадавшая находится в больнице, по словам медиков, угроза ее жизни миновала.

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Полиция проводит проверку для установления обстоятельств происшествия, но по предварительным данным, причиной поступка могла стать ссора с подругой.

Напомним, в последнее время в Украине участились случаи умышленного отравления детей таблетками, некоторые из них связывают с так называемыми "группами смерти" в соцсетях. Так, под Киевом в Боярке ученицы лицея выпили по 40 таблеток дротаверина – 13-летняя девочка погибла, 12-летнюю удалось спасти.

В Киеве 15-летний школьник наглотался спазмолитиков, а в Умани Черкасской области две девочки 14 лет напились таблеток дротаверина, чтобы таким образом привлечь внимание своих близких.

Мы также сообщали, что в Сумах 16-летние первокурсницы напились таблеток от простуды в квартире одной из них, после чего сами вызвали скорую помощь.