Смертельный наезд в Ровенской области: два человека погибли на зебре (видео)

Все детали дорожно-транспортного происшествия установит полиция/Коллаж: Сегодня

В Ровенской области, где недавно 12-летнего подростка ударило током, автомобиль насмерть сбил двух человек. Инцидент произошел, когда пешеходы переходили дорогу по "зебре".

Об этом сообщил корреспондент "Сегодня" Владимир Миколайчук.

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Детали ДТП

Смертельное ДТП произошло недалеко от села Тихое Ровенской области. Наезд произошел 16 ноября около 19 часов.

Погибли мужчина и женщина

По данным полиции, водитель автомобиля "Renault Megane" и водитель встречного транспортного средства "Chevrolet" допустили наезд на женщину и мужчину, которые предварительно пересекали дорогу по "зебре".

От полученных травм пешеходы погибли на месте.

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Мужчина и женщина погибли на месте ДТП/Видео: Instagram/rivne_1283

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