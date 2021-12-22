Смертельный пожар на базе отдыха под Винницей: рассказываем все подробности (обновляется)

Пожар до сих пор тушат. Фото: коллаж "Сегодня"
В среду, 22 декабря, в Винницкой области загорелась элитная база отдыха. В результате погибла одна сотрудница комплекса, еще двое работников пострадали.
Об этом сообщает "Сегодня".
Что происходит на месте ЧП?
Происшествие произошло в селе Садовое Литинского территориального общества Винницкого района. Пожар возник на шестом этаже в помещении гостинично-ресторанного комплекса.
Работники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе 53 ребенка.
Сгорела крыша комплекса. По последним данным, пожар еще гасят.
Из окна здания выбросились трое человек. 19-летняя девушка погибла, а двоих пострадавших госпитализировали.
Полицией начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
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