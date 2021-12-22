Смертельный пожар под Винницей: что известно о погибшей и пострадавших (видео)

В Винницкой области произошел смертельный пожар. Фото: коллаж "Сегодня"
Во время пожара на базе отдыха в Винницкой области 19-летняя девушка получила телесные повреждения и скончалась на месте ЧП. Еще двое пострадавших госпитализировали в больницу с травмами.
Об этом "Сегодня" сообщила пресс-секретарь главного управления национальной полиции в Винницкой области Анна Олийнык.
Что известно о людях, которые выпрыгнули из помещения?
К сожалению, одна девушка получила телесные повреждения несовместимые с жизнью и умерла на месте. Сейчас полицейские узнают ее данные.
Кроме того, травмированы еще двое человек – мужчина и женщина – они находятся в больнице. По предварительной информации, пострадавшие прыгали с 6 этажа на пожарную лестницу.
В помещении были дети
Также из помещения эвакуировали 54 ребенка. Дети находились на базе на сборах. К счастью, никто не пострадал.
Начато уголовное производство
Полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
Соответствующая комиссия обследует все помещения базы и выяснит причину пожара. Убытки будут считать во время процесса расследования.
Что произошло?
Происшествие произошло в селе Садовое Литинской территориальной общины Винницкого района. Пожар возник на шестом этаже в помещении гостинично-ресторанного комплекса.
Работники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе 54 ребенка.
Сгорела крыша комплекса. По последним данным, пожар еще гасят.
Из окна здания выбросились трое человек. 19-летняя девушка погибла, а двоих пострадавших госпитализировали.
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