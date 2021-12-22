Смертельный пожар под Винницей: мы узнали первые версии (видео)

Причину ЧП установит полиция / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром на базе отдыха "Баттерфляй" под Винницей загорелась крыша, начался страшный пожар. Теперь в здание не пускают даже спасателей – там образовалась трещина. Об этом "Сегодня" рассказала спикер государственной службы чрезвычайных ситуаций в Винницкой области Оксана Урбанская.

По ее словам, полиция и опытно-испытательная лаборатория установит причину пожара, а также проводились ли проверки в здании. Сейчас подразделения еще работают, проводится разбор конструкций.

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"На момент прибытия спасателей со слов работников и собственников люди были все эвакуированы, это 56 человек. Площадь пожара большая, она становит 900 квадратных метров", – говорит Оксана Урбанская.

Пожар ликвидирован, на месте были задействованы 46 человек личного состава и 11 единиц пожарно-спасательной техники.

"Сложности пожара были в том, что пожар возник на крыше и был ветер, поэтому возможно из-за этого пожар быстрее распространился. Женщина которая погибла – 2002 года рождения, она сотрудница комплекса. Сейчас в помещение никого не пускают, с внешней стороны пошла трещина. Причины пожара рассматривают разные, в том числе и короткое замыкание", – добавила она.

Что произошло

В Винницкой области горела элитная база отдыха. Пожар случился в 3 часа ночи. Погасили в пять утра. Погибла 19-летняя сотрудница комплекса, еще двое работников пострадали.

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Происшествие случилось в селе Садовое. Полицией начато уголовное производство.

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