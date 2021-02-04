Смертельный пожар в больнице в Запорожье: стала известна причина

Специальная комиссия будет устанавливать, было ли неисправно оборудование

Причиной пожара в инфекционной больнице в Запорожье, в котором погибли и пострадали несколько человек, могла стать утечка кислорода и последующее возгорание в одной из палат.

Об этом в комментарии "Сегодня" сообщил заместитель главы Запорожского облсовета Владислав Куценко.

"Специальная комиссия будет устанавливать, было ли неисправно оборудование", - сказал он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский выразил соболезнования близким и родным погибших в больнице Запорожья, где случился пожар. Он пообещал, что государство исправит ситуацию для недопущения подобных трагедий в будущем.

Президент отправил в Запорожье главу Минздрава Максима Степанова и заместителя председателя ГСЧС Олега Мельчуцкого.