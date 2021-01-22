Смертельный пожар в Харькове: четырем задержанным объявили подозрение

В числе подозреваемых – владелец усадьбы, арендатор с женой и администратор

Четырем задержанным после пожара в харьковском доме престарелых сообщено о подозрении по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего возникновение пожара и гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Среди подозреваемых – владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его супруга – директор частного предприятия, фактически руководившая учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен. Они были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данным следствия, арендатор дома и его супруга – основатели общественной организации, цели которой – содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов. Стоимость пребывания в пансионате оценивалась в среднем в 15 тыс. грн.

Как заявил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, избрание меры пресечения планируется в субботу, 23 января, в Киевском райсуде Харькова.

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Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители рассматривают три основные версии возникновения пожара в харьковском доме престарелых.

Также сообщалось, что при пожаре в частном пансионате для престарелых в Харькове 15 человек погибли и 11 пострадали.

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