Смерти с косой у дорог: в Херсоне водителям оригинально напомнили о правилах ПДД (видео)

В полиции говорят, что установка таких предупреждений не совсем законная

На улицах Херсона появились жуткие манекены в виде смерти с косой. Рядом с ними разместили таблички с замечаниями для водителей.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Неизвестный автор ставит манекены в опасных местах, где было много ДТП из-за невнимательности водителей. Таким образом на тех участках хотят снизить аварийность.

За год в Херсонской области случилось до 3500 аварий, погибли 122 человека.

Видео: Сегодня

Полицейские уверяют, что пугающие манекены действительно привлекают внимание. Главное, чтобы не отвлекали от руля.

"Такое направление шоковой терапии, осудить его довольно проблемно. Но все же установка любых сооружений вдоль проезжей части требует согласования с органами Нацполиции", – сказал пресс-офицер управления патрульной полиции в Херсонской области Андрей Кованый.

Напомним, ранее полиция разместила на столичных улицах необычные рекламные щиты: на них написаны меткие предупреждения потенциальным нарушителям ПДД. Такие как "Алина, просто так не сигналят", "Сергей, не пересекай двойную полосу".