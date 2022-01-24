"Смотри, чтобы я тебя не забила": в Одессе учительница с линейкой напала на ученика (видео)

В Одессе учительница избила ученика. Фото: коллаж "Сегодня"
В Одессе в школе учительница избила ученика линейкой. Неприятный инцидент произошел на уроке 5-го класса в учебном учреждении №92.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Батьки SOS".
Подробности ЧП
На опубликованном видео можно увидеть, как в школе №92 учительница во время урока подошла к ученику, схватила с его парты линейку и начала бить мальчика. Ребенок пытался прикрыться от ударов рукой.
"В чем дело? Смотри, чтобы я тебя не забила", – сказала учительница школьнику.
За кадром слышно, как другие ученики начали спрашивать у педагога, зачем она бьет мальчика.
Важно отметить, что после инцидента учительница уже не работает в школе.
На Закарпатье учительница математики избила школьника
В одной из школ Раховщины учительница математики била и унижала ребенка перед всем классом из-за неправильных ответов. Мальчик не выдержал и заплакал, однако его слезы еще больше разозлили женщину.
На видео видно, как учительница кричит на школьника, который не может решить пример. Женщина начала злиться из-за неправильных ответов и ударила ребенка рукой по голове. После этого она начала унижать ученика перед всем классом и угрожать, что поставит ему плохой балл.
В Киеве учитель обзывал и угрожал детям
В Киеве учитель угрожал пятиклассникам и обзывал их прямо в коридоре. Этот момент сняли на видео.
"Я вам сейчас мозги выбью на стенку, козлы дол**ные. Все ясно сказал? Твари несчастные... Вы у меня сейчас песню запоете свою... Вы думаете, что в этой школе вы будете творить, что хотите?" – говорил учитель.
Кроме того, педагог сказал, чтобы ученики позвали к нему их классного руководителя.