"Смотри, чтобы я тебя не забила": в Одессе учительница с линейкой напала на ученика (видео)

В Одессе учительница избила ученика. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе в школе учительница избила ученика линейкой. Неприятный инцидент произошел на уроке 5-го класса в учебном учреждении №92.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Батьки SOS".

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Подробности ЧП

На опубликованном видео можно увидеть, как в школе №92 учительница во время урока подошла к ученику, схватила с его парты линейку и начала бить мальчика. Ребенок пытался прикрыться от ударов рукой.

"В чем дело? Смотри, чтобы я тебя не забила", – сказала учительница школьнику.

За кадром слышно, как другие ученики начали спрашивать у педагога, зачем она бьет мальчика.

Важно отметить, что после инцидента учительница уже не работает в школе.

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На Закарпатье учительница математики избила школьника

В одной из школ Раховщины учительница математики била и унижала ребенка перед всем классом из-за неправильных ответов. Мальчик не выдержал и заплакал, однако его слезы еще больше разозлили женщину.

На видео видно, как учительница кричит на школьника, который не может решить пример. Женщина начала злиться из-за неправильных ответов и ударила ребенка рукой по голове. После этого она начала унижать ученика перед всем классом и угрожать, что поставит ему плохой балл.