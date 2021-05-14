Снайпер боевиков убил украинского военного: фото и имя бойца

Стало известно, в какой бригаде служил погибший военнослужащий и откуда был родом

Вражеский снайпер выслеживает цель / Фото: Минобороны РФ

Погибшим 13 мая на Донбассе от пули снайпера украинским военным оказался боец 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского Павел Колесник.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

Отмечается, что он был родом из села Новое Черниговской области. Служил в бригаде с сентября 2019 года.

"С грустью сообщаем о гибели нашего друга, воина, собрата. 13 мая на востоке страны во время несения службы на позиции вследствие снайперского обстрела получил пулевое ранение несовместимо с жизнью сержант Колесник Павел Сергеевич, старший водитель мотопехотной роты", – сообщили военные.

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Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики не утихают – обстрелы продолжаются каждый день, бьют по украинским военным из гранатометов, минометов, пулеметов, также работают снайперы.

А на днях на Донбассе боевики обстреляли автомобиль группы разминирования ВСУ.

Видео: Сегодня