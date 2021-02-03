Снести здание власти не могут: подробности обвала дома в Одессе (видео)

Мэрия может только оштрафовать собственника

Трехэтажное здание, которое сегодня, 3 февраля, обрушилось в Одессе, оказалось в частной собственности. Людей отселили еще 13 лет назад, поскольку здание аварийное.

Об этом рассказывают журналисты "Сегодня".

Как оказалось, через этот дом идет судебная тяжба, поэтому снести не имеют права, говорят в мэрии. Максимум – могут оштрафовать владельца.

К слову, это уже четвертый случай разрушений в исторической части Одессы за последнюю неделю.

Видео: Сегодня

Накануне без жилья остались две семьи – в их домах обрушились межэтажные лестницы.

"Разрушения в результате халатного обращения, скорее всего, собственника к своему имуществу. Поскольку непогода, осадки привели к тому, что крыши нет, к его разрушению. Была задача мэра наказывать собственника", – сказал замглавы департамента городского хозяйства Одесского горсовета Виталий Цуркан.

Также напомним, в Одессе рушится исторический дом Либмана.