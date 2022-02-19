Снимают все сбережения? У банкоматов в Донецке снова огромные очереди – фото

Люди массово снимают наличные / Фото: Коллаж: Сегодня
В Донецке около банкоматов снова наблюдаются большие очереди. На фотоснимках – Привокзальная площадь на севере города.
Об этом сообщают оккупационные СМИ, а именно сайт Донецкого агентства новостей.
С самого утра местные жители ринулись снимать свои накопленные сбережения. Люди не хотят остаться без средств к существованию.
Местные жители паникуют из-за возможной эвакуации. Фото: ДАН
Такая паника поднялась после заявлений "местной власти" о срочной эвакуации населения в Ростовскую область.
Около банкоматов собрались сотни людей. Фото: ДАН
По информации журналистов, на АЗС ситуация пока спокойная и дефицита топлива нет.
В некоторых банкоматах за ночь закончились деньги. Фото: ДАН
Какая ситуация на Донбассе?
- Около города Счастье Луганской области утром 17 февраля пророссийские оккупанты обстреляли села Старый Айдар и Лобачово. Всех жителей Счастьенской ОТГ попросили не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий.
- Утром российские оккупационные войска усилили обстрелы на Донбассе. Ударили по Станице Луганской и окрестностям. После обстрела примерно в 8:50снаряды прилетели в детский сад "Казка" на улице Пионерской, 22, в Станице Луганской. В это время там были дети и сотрудники. Как стало известно, 8 детей были эвакуированы из детского сада. Также ранены 2 женщины и мужчина – их госпитализировали.
- По состоянию на 17 февраля половина Станицы Луганскойосталась без электричества в результате масштабного обстрела российскими оккупантами. Местных жителей сейчас эвакуируют в укрытие.
Укрзализныця сообщила об обстреле ж/д станции Кондрашевская-Новая в Луганской области, однако сейчас станция и депо продолжают работу.