"Снимите блокаду": в Николаеве ФОПы штурмовали горсовет из-за карантина (фото, видео)

Предприниматели сначала проводили акцию на улице, требуя встречи с мэром города, однако впоследствии прорвались внутрь горсовета

В Николаеве сегодня, 26 апреля, предприниматели и перевозчики протестовали против карантина. Митингующие даже ворвались в городской совет, чтобы встретиться с мэром Александром Сенкевичем.

Как сообщают Новости N, до этого они более двух часов проводили акцию протеста на улице, требуя, чтобы Сенкевич вышел к ним. Люди требовали, чтобы им разрешили работать.

Видео: Новости-N

Однако городской голова так и не вышел к протестующим, поэтому они прорвались в здание городского совета, где нашли его.

Мэр изначально сказал, что проводимая людьми акция бессмысленная, так как через 4 дня состоится заседание Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором будет приниматься решение о послаблении карантина, в том числе и о работе транспорта.

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Сенкевич вышел к протестующим в сопровождении правоохранителей. Во время диалога с ФОПами кто-то выкрикнул: "Снимите блокаду!"

Видео: Новости-N

В итоге мэр пошел на уступки и пообещал сегодня провести заседание исполнительного комитета, а люди покинули здание горсовета.

Напомним, ранее во Львове также протестовали против карантина.

Кроме того, в Киеве 14 апреля под здание городской администрации предприниматели вышли на протест против карантинных мер для малого бизнеса.