Снова обстрелы: на Донбассе погиб украинский военный

В субботу, 20 марта, боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня – погиб украинский военный.

Об этом сообщает ОТУ "Север".

Боевики стреляли из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шуми. В результате один боец ВСУ получил огнестрельное ранение.

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"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь", – говорится в сообщении.

Украинская сторона Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила ОБСЕ о действиях боевиков.

Напомним, в результате обстрела из снайперского оружия погиб морской пехотинец Сергей Моисеенко.