Снова провокация? Оккупанты на Донбассе помешали работе патруля СММ ОБСЕ

Боевики не пропустили патруль ОБСЕ / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские наемники в Донецкой области не пропустили представителей миссии ОБСЕ на подконтрольные правительству районы.
Об этом свидетельствует отчет ОБСЕ.
Что произошло
Один из вооруженных боевиков мотивировал запрет "отсутствием предварительного уведомления".
"Днем 26 декабря в Донецкой области вооруженные формирования не пропустили наблюдателей в подконтрольные правительству районы. Патруль Миссии направлялся из неподконтрольных правительству районов Луганской области", – говорится в отчете.
Что говорят в СММ ОБСЕ
Однако, как отмечается, СММ предварительно известила свое намерение "и сделала это в рамках временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19".
Наблюдатели говорят, что такие запреты и задержки "не только ограничивают свободу передвижения СММ через линию столкновения, но и препятствуют осуществлению материально-технического обеспечения Миссии, которое крайне необходимо для ее эффективной работы".
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