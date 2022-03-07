Со спальными местами и игрушками: в школе Днепра обустроили укрытие (видео)

В школе обустроили даже спальные места / Фото: Коллаж: Сегодня
Школы Днепра продолжают работать и помогать, несмотря на все препятствия. В одной из школ обустроили укрытие, куда можно спуститься при тревоге.
Об этом сообщил Департамент гуманитарной политики.
В школе №16 обустроили укрытие, куда можно спуститься в случае тревоги. Здесь есть все необходимое: спальные места, стулья, вода и детские игрушки. Укрытие открыто круглые сутки, поэтому можно остаться на ночь.
Также на базе этой школы организован штаб волонтеров, где собирают гуманитарную помощь и помогают переселенцам.
Что делать и куда бежать, если рядом нет бомбоубежища
Если на самом деле есть угроза – найдите ближайший подземный переход, подвал или даже первый этаж дома.
Что может быть укрытием?
- Любое здание (на первом этаже), подвал (даже в многоэтажных домах), подвал, подземный переход, станции метро.
- Если нет времени бежать к укрытию или нет рядом – зайдите в ванную и держитесь подальше от окон.
- Главное – защитить себя и нуждающихся в помощи.
Что делать в этих укрытиях?
Ложитесь на пол и прикройте голову руками. Если есть сумка – накройтесь ею. Если рядом есть бордюр – лучше лечь возле него.
Здание может рухнуть, но, в подвале есть пустоты, которые уберегут жизнь людей в первые часы после разрушения. Именно туда в первую очередь будут добираться спасатели.
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