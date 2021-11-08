Собирал тайные данные, имеющие военное назначения: в Харькове задержали шпиона-азиата (видео)

Мужчине уже сообщили о подозрении / Коллаж "Сегодня"

Иностранного шпиона и его украинского сообщниказадержали в Харькове. Они работали в интересах спецслужб одной из стран Восточной Азии. Их задержали, когда они получили документы с государственной тайной.

Об это сообщает СБУ.

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Подробности

Иностранный шпион уже долго жил в Украине и искал тайные сведения, имеющие военное назначение. За деньги к своему делу для получения секретных сведений он привлек украинца.

При обысках у шпионов изъяли средства связи, компьютерную технику, флэш-накопители, документы и другие материалы, которые еще будут проверятся.

Наказание

В настоящее время иностранцу сообщили о подозрении по ст. 114 (шпионаж) УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его сообщнику тоже сообщили о подозрении в государственной измене (ст. 111 УК Украины) и избрали мера пресечения в виде содержания под стражей.

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