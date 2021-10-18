Солнечно и без осадков: какой будет погода во Львове 19 октября

Во Львове прогнозируют солнечную погоду. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 19 октября, во Львове синоптики прогнозируют солнечную и теплую погоду. Температура воздуха поднимется днем до 12 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Погода на 19 октября

Во Львове 19 октября ожидается солнечная погода, а осадков не предвидится. Температура воздуха ночью опустится до 3-5 градусов, а днем поднимется максимум до 10-12 градусов тепла.

Ветер прогнозируют северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Погода на 19 октября. Карта Укргидрометцентра

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Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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