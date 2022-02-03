Соседи живут в страхе: на Прикарпатье мужчина держит дома льва (фото)

Владелец льва держит его на обычном складе в клетке с электрической защитой / Коллаж "Сегодня"
В селе Старуня Ивано-Франковской области мужчина держит дома льва. Житель села уже согласился добровольно передать животное в специализированное убежище.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Карпатского округа.
Куда переедет животное
Инспекторы связалась с несколькими приютами животных, чтобы те приняли льва на временное содержание.
"В результате переговоров достигнута договоренность с благотворительной организацией "Международный благотворительный фонд "Спасение диких животных", который согласился принять льва на временное содержание", – утверждают в экологической инспекции.
После адаптации в приюте животное передадут в один из национальных парков Африки. Там лев сможет проживать в полусвободных природных условиях.
Селяне живут в страхе
Жители прикарпатского села Старуня несколько месяцев живут со страхом из-за того, что их соседом стал полуторагодовалый лев, который убегает от своего хозяина.
Об этом пишет Укринформ.
Хищника часто можно встретить прямо посреди улицы. Владелец льва держит его на обычном складе в клетке с электрической защитой.
Иногда селянин выгуливает животное на поводке. Владелец льва признался, что приобрел его в Киевской области, чтобы спасти животное от смерти.
Теперь льва спасают зоозащитники из-за ненадлежащего содержания.
Депутат Харьковского горсовета задекларировал живого льва
Депутат Харьковского горсовета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Саид Джавид указал в декларации о доходах в разделе "Движимое имущество" африканского льва.
Согласно декларации депутата за 2020 год, "льва африканского чипованного" он приобрел в мае 2017 года, по какой цене – неизвестно.
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