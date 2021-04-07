Сотрудничали с Шарием: в Хмельницком разоблачили фейковый "горсовет"

Служба безопасности Украины проводит следственные действия в отношении самопровозглашенных "депутатов" незаконно созданного "Хмельницкого городского совета", у них прошел ряд обысков.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, материалы досудебного расследования дают основания утверждать, что деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы РФ. Они также активно сотрудничали с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, которому СБУ сообщила о подозрении в государственной измене.

"Следователи органов безопасности в рамках ранее начатого уголовного производства проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя", – говорится в сообщении.

Во время обысков у представителей незаконно созданных органов "Республики Украина" и "территориальной громады города Хмельницкий" правоохранители обнаружили:

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уставы нелегальных псевдообразований;

печати и бланки;

протоколы заседаний;

распоряжения, удостоверения и переписки самопровозглашенных органов;

агитационные материалы.

Также изъяты карты платежных систем РФ, компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые будут приобщены к материалам дела.

Следствие ведется по статье "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".

Напомним, СБУ вызвала Шария на допрос.