Спали на гречке и стояли на коленях часами: родителей обвиняют в истязании приемных и собственных детей

Скандал поднялся на Херсонщине из-за видео, которое опубликовала родная дочь, как утверждает, в защиту братьев и сестер

Следы синяков на детях. Коллаж "Сегодня"

Ребенок просит не бить, но слышны удары и крик мальчика. Такое видео четыре года назад сняла родная дочь семьи, которая приютила семь сирот. Но обнародовать решились только сейчас. Уверяет – приемные ребята этого дома семейного типа, в Херсоне, до сих пор в опасности. Мать над ними издевается. Корреспонденты "Сегодня" наведались к семье.

Онорина, которая сняла насилие, говорит: так мать воспитывала приемного брата Сергея за непослушание. Сергея воспитывали Долоштаны. В этой семье девять детей. Семь из них – приемные. В прошлом году парень сбежал из дома. По его словам, из-за постоянных издевательств. К себе Сергея приютил местный водитель маршрутки.

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"Он встает и говорит: я никуда отсюда не уйду и начал рассказывать, как ему связывали ноги, руки, били. Спал он на гречке с солью", – рассказывает Виталий Естомин, который приютил мальчика.

Виталий повел ребенка в соцслужбу – написать заявление на приемных родителей. Однако детей из семьи так и не изъяли. Местные власти считают семью образцовой.

"Семья Долоштан одна из лучших в нашем городе. Они умеют и имеют большой воспитательный потенциал. Они заботятся о детях", – утверждают в службе.

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В этой истории много белых пятен. Действительно ли в приемной семье издевались над детьми? По меньшей мере двое из них это подтверждают. Приемный Сергей и родная дочь Онорина. А что же родители? Мы поехали к той самой семьи Долоштанов. Их дома не застали. О названной матери – Наталье – не слишком хорошо отзываются.

"Она, если честно, неуравновешенный человек, я знаю, это давно слышала. Она кричит. И это я еще красиво сказала", – отмечает соседка Светлана.

Но чтобы дети в синяках ходилиа, уверяют – не видели такого. Били детей в приемной семье или нет, просим позвонить непосредственно матери Наталье. Но она от разговора отказывается и хамит в адрес журналистов. На ее защиту становится подруга Елена.

"Постановочно наснимала ее дочь, потому что она ревнует. Она хочет, чтобы Наташа жила одна. Она считает, что детей нужно сдать. Дети дрожат и боятся. Они не хотят уходить от мамы", – утверждает Елена.

Мы связались и с самой Онориной. Она уверяет: хочет детей из семьи спасти. И как доказательство постоянных издевательств предоставила еще одно видео. Как ребята на коленях стоят. Говорит, это может длиться часами.

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И все же наш канал разыскал родителей. Они пришли на программу "Говорит Украина", которую зрители увидят в понедельник, 2 августа. Что происходит в семье – уже выясняет полиция. Открыли уголовное производство по статье "пытки".

"Дети не подтверждают факты, что против них было издевательство, говорят – мама с ними хорошо себя ведет. Однако психолог говорит, что нужно с детьми работать, так как они не в определенной степени, возможно, высказываются правдиво", – комментирует пресс-секретарь Нацполиции в Херсонской области Татьяна Скуба.

Пока идет расследование, воспитанники остаются в приемной семье. Если факты унижения или избиения подтвердят, детям будут искать другую семью. А родителям грозит 5 лет тюрьмы.