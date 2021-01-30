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Грузовик не проедет: в двух областях спасатели борются со снегом на дорогах

30 января, 14:23

Ольга Литвин

Трассы на юге страны продолжают усиленно очищать от снега

Из-за обильных снегопадов в Одесской и Николаевской областях продолжают расчищать дороги. А вот на трассах государственного значения других регионов заторов уже нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Остается ограниченным движение габаритного транспорта на таких автодорогах государственного значения:

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ГСЧС продолжает расчищать участок дороги от села Геннивка в направлении Одесской области.

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Всего убрали от снега 65 км дорожного полотна усилиями 1030 человек и с помощью 840 единиц техники.

Ранее в Ровенской области из-за снега образовалась пробка на трассе.

Напомним, погода в Украине продолжает ухудшаться.

Смотрите в сюжете, как из-за непогоды замерло движение в столице:

Видео: Сегодня

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