Грузовик не проедет: в двух областях спасатели борются со снегом на дорогах

Трассы на юге страны продолжают усиленно очищать от снега

Из-за обильных снегопадов в Одесской и Николаевской областях продолжают расчищать дороги. А вот на трассах государственного значения других регионов заторов уже нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Остается ограниченным движение габаритного транспорта на таких автодорогах государственного значения:

В Одесской области – М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса-Кучурган.

– М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса-Кучурган. В Николаевской – на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

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ГСЧС продолжает расчищать участок дороги от села Геннивка в направлении Одесской области.

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Всего убрали от снега 65 км дорожного полотна усилиями 1030 человек и с помощью 840 единиц техники.

Ранее в Ровенской области из-за снега образовалась пробка на трассе.

Напомним, погода в Украине продолжает ухудшаться.

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