Спасли веревки для белья: в Винницкой области ребенок упал с пятого этажа и остался жив

Трехлетний ребенок из Винницкой области "родился в рубашке" – сорвался с пятого этажа и чудом отделался лишь ушибами

Коллаж "Сегодня"

В Винницкой области трехлетний мальчик упал с пятого этажа и остался жив. Сейчас он в больнице.

Об этом сообщает Vinbazar.

Отмечается, что несчастный случай произошел 3 июня около шести часов вечера. Ребенок остался дома со старшим братом. Он вышел на балкон, открыл окно, не удержался и упал.

Мальчика спасли веревки для белья, закрепленные на нижнем этаже. Во время падения он за них зацепился. Медики скорой помощи увезли пострадавшего в больницу. Сейчас угрозы его жизни нет, у ребенка много ушибов.

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Напомним, во Львовской области двухмесячный ребенок упал с высоты на бетон и потерял сознание.

Кроме того, в Черкасской области ребенок упал в глубокий резервуар с водой, пытаясь спасти собаку. Пострадавшие получили переохлаждение.

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