Сражался за Донецкий аэропорт: на Волыни умер "киборг"

16 января в Украине будут чествовать память бойцов / Коллаж "Сегодня"

В селе Береск Волынской области умер защитник Украины Анатолий Левуш. Он участвовал в боях за Донецкий аэропорт осенью 2014 года.

Об этом сообщает волонтер Светлана Войтович.

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Детали

"Ушел из жизни при неизвестных обстоятельствах... Левуш Анатолий. Полную информацию дам позже, как будет все известно", – написала волонтер.

Как пишет местный сайт "Район. Рожище", стало известно, что в ночь на 3 января мужчине стало плохо и он скончался.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая и установит причины смерти защитника.

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В Украине почтят память "киборгов"

16 января в Украине почтят память бойцов, которые обороняли Донецкий аэропорт. Их назвали "киборгами", потому что не понимали, как обычные люди могут выдержать такие массированные обстрелы и атаки.

242 дня непрерывных боев. 100 бойцов погибли, еще четверо до сих пор числятся пропавшими без вести.

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